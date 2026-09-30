गोरखपुरवासियों को बड़ी सौगात, भुज–बरौनी के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

उन्होंने कहा, “गोरखपुरवासियों और पूर्वांचल-बिहार के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। यह सौगात क्षेत्र के लाखों यात्रियों के लिए सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी का माध्यम बनेगी।रवि किशन शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर की जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उठाना उनकी निरंतर प्रतिबद्धता है।