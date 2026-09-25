Bank Strike: रविवार को निपटा लें बैंक संबंधी कार्य, 26 से 30 सितंबर तक लगातार 4 दिन बैंक रहेंगे बंद

इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआइ और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेनदेन की अपील की है। 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को यूएफबीयू के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने बैंक रोड स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में देशभर के करीब नौ लाख अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी शनिवार को अवकाश मामले पर मार्च 2024 में सहमति बनने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।