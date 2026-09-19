‘अखिलेश बाबू रील्स बनाने में लगे हैं’, रवि किशन बोले मोदी-योगी के कार्यकाल में 95 लाख लोगों को मिलीं नौकरियां

रवि किशन ने योगी और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 95 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में एक लाख और नौकरियां दी जाएंगी जो एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह सरकार निस्वार्थ संतों के नेतृत्व में चल रही है जिसका मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्र सर्वोपरि है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो इंजन वाली सरकार लगातार काम कर रही है।