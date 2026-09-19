19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

‘अखिलेश बाबू रील्स बनाने में लगे हैं’, रवि किशन बोले मोदी-योगी के कार्यकाल में 95 लाख लोगों को मिलीं नौकरियां

Ravi Kishan Statement: गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी के कार्यकाल में 95 लाख लोगों को नौकरियां मिलीं। वहीं सपा AI फिल्मों और रील्स के जरिए जनता को भ्रमित कर रही है।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Mohsina Bano

Sep 19, 2026

RAVI KISHAN

अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन (सोर्स: ANI)

Ravi Kishan Statement: भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सपा की ओर से जारी की जा रही AI शॉर्ट फिल्मों और रील्स को लेकर सवाल उठाए। रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि, "अखिलेश बाबू सिर्फ रील्स बनाने में लगे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और पूरी तरह हताश हो चुकी है।"

95 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

रवि किशन ने योगी और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 95 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में एक लाख और नौकरियां दी जाएंगी जो एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह सरकार निस्वार्थ संतों के नेतृत्व में चल रही है जिसका मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्र सर्वोपरि है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो इंजन वाली सरकार लगातार काम कर रही है।

'AI फिल्मों से जनता को भ्रमित कर रही सपा'

सपा द्वारा AI और शॉर्ट फिल्मों के जरिए भाजपा पर किए जा रहे हमलों को लेकर रवि किशन ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी अंदर से कितनी डर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी और उसकी IT सेल को इस स्तर तक गिरना पड़ रहा है कि वे भ्रामक और छोटी फिल्में बनाकर जनता के बीच फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी फिल्मों से जनता में भारी आक्रोश है और अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे ऐसा करके अपना ही राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं।

विकास के मुद्दे पर सपा के पास कुछ नहीं

सांसद रवि किशन ने कहा कि जनता को यह अच्छी तरह पता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कितना विकास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी युवाओं को पूरा सम्मान और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पास विकास को लेकर कोई ठोस मॉडल नहीं है और सकारात्मक मुद्दों पर बात करने के बजाय वह केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ेगा जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी।

विवेक तिवारी हत्याकांड: प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी; 21 सितंबर को फैसला, जानिए क्या था 8 साल पुराना मामला

ये भी पढ़ें
Vivek Tiwari Murder Case, Prashant Chaudhary, Lucknow Court Verdict, Apple Manager Killed, UP News, Lucknow Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

pm modi

Ravi Kishan

समाजवादी पार्टी

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 05:20 pm

Published on:

19 Sept 2026 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘अखिलेश बाबू रील्स बनाने में लगे हैं’, रवि किशन बोले मोदी-योगी के कार्यकाल में 95 लाख लोगों को मिलीं नौकरियां

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विनोद तावड़े ने भाजपा के संगठन से लेकर बूथ तक लिया फीडबैक, बस्ती और आजमगढ पर विशेष फोकस

Up news, gorakhour
गोरखपुर

‘पहले दलदल में थे, अब आंबेडकर के कानून से महल में हैं दलित’, विपक्ष पर यूपी मंत्री संजय निषाद का करारा हमला

Sanjay Nishad
गोरखपुर

Ravi Kishan on AI Video: ‘विकास लोगों तक कैसे पहुंचाएं, नए वोटरों को कैसे जोड़ें’, रवि किशन ने बताया BJP का प्लान

Ravi Kishan News
गोरखपुर

गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे BSC छात्र की चाकू मारकर हत्या, परिवार गया था लखनऊ

gorakhpur Student murder
गोरखपुर

Cm Yogi Adityanath: सीएम योगी का ऐलान 6 महीनों में आएंगी एक लाख नियुक्तियां, आज कर्फ्यू और दंगा मुक्त है यूपी

gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.