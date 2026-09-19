‘अखिलेश बाबू रील्स बनाने में लगे हैं’, रवि किशन बोले मोदी-योगी के कार्यकाल में 95 लाख लोगों को मिलीं नौकरियां

अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन (सोर्स: ANI)
Ravi Kishan Statement: भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सपा की ओर से जारी की जा रही AI शॉर्ट फिल्मों और रील्स को लेकर सवाल उठाए। रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि, "अखिलेश बाबू सिर्फ रील्स बनाने में लगे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और पूरी तरह हताश हो चुकी है।"
रवि किशन ने योगी और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 95 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में एक लाख और नौकरियां दी जाएंगी जो एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह सरकार निस्वार्थ संतों के नेतृत्व में चल रही है जिसका मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्र सर्वोपरि है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो इंजन वाली सरकार लगातार काम कर रही है।
सपा द्वारा AI और शॉर्ट फिल्मों के जरिए भाजपा पर किए जा रहे हमलों को लेकर रवि किशन ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी अंदर से कितनी डर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी और उसकी IT सेल को इस स्तर तक गिरना पड़ रहा है कि वे भ्रामक और छोटी फिल्में बनाकर जनता के बीच फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी फिल्मों से जनता में भारी आक्रोश है और अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे ऐसा करके अपना ही राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं।
सांसद रवि किशन ने कहा कि जनता को यह अच्छी तरह पता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कितना विकास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी युवाओं को पूरा सम्मान और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पास विकास को लेकर कोई ठोस मॉडल नहीं है और सकारात्मक मुद्दों पर बात करने के बजाय वह केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ेगा जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी।
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