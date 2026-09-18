‘पहले दलदल में थे, अब आंबेडकर के कानून से महल में हैं दलित’, विपक्ष पर यूपी मंत्री संजय निषाद का करारा हमला

Sanjay Nishad Statement On Dalit Politics:उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि दलित समाज पहले इन नेताओं की वजह से दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन अब आंबेडकर के कानूनों के कारण महल में है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मंत्री निषाद ने कहा कि दलित पहले इन नेताओं के कारण दलदल में थे, अब आंबेडकर के कानून से महल में हैं। आंबेडकर के कानून की वजह से वे किसी नेता पर निर्भर नहीं हैं। कोई भी समाज या वर्ग किसी नेता पर निर्भर नहीं है।