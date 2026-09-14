ज्वेलर्स का थाने में उत्पीड़न: प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव तक पहुंचा मामला, चौकी इंचार्ज निलंबित

आरोप है कि पूछताछ और जांच में सर्राफ के खिलाफ चोरी के गहने खरीदने का कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी चौकी प्रभारी ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने विधायक श्रीराम चौहान से संपर्क किया। इसके बाद विधायक के पीआरओ ने चौकी प्रभारी को फोन कर सर्राफ को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करने और मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद भी सर्राफ को रात 12 बजे तक पुलिस चौकी में बैठाकर प्रताड़ित किया गया।