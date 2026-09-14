Gen-Z महाजुटान में सीएम योगी पर अशोभनीय कमेंट, आइसा की नेहा बोरा ने ‘गुंडा’ और ‘दंगा’ जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल

नेहा बोरा ने अपने संबोधन में नाथूराम गोडसे का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार गोडसे को पूजने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग नाथूराम गोडसे की जय-जयकार करते हैं। नेहा ने कहा कि आजाद भारत में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को बचाने की कोशिश की गई थी। अपने संबोधन में नेहा बोरा ने कई बार 'गुंडा' और 'दंगा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम के बाद जब उनसे पूछा गया कि मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना अशोभनीय नहीं है, तो उन्होंने इसका बचाव किया और कहा गलत काम होने पर उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि Gen-Z महाजुटान का उद्देश्य युवाओं और छात्रों के मुद्दों को सामने लाना है और सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगना है।