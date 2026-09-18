Ravi Kishan on AI Video: ‘विकास लोगों तक कैसे पहुंचाएं, नए वोटरों को कैसे जोड़ें’, रवि किशन ने बताया BJP का प्लान

रवि किशन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से AI के जरिए ऐसे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। रवि किशन ने कहा कि पार्टी जनता के बीच जाकर इन दावों का जवाब तथ्यों और अपनी ओर से बताई गई जानकारी के जरिए देगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के साथ पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर है।