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Ravi Kishan on AI Video: ‘विकास लोगों तक कैसे पहुंचाएं, नए वोटरों को कैसे जोड़ें’, रवि किशन ने बताया BJP का प्लान

Ravi Kishan News: गोरखपुर में सेवा संकल्प अभियान की बैठक में भाजपा सांसद रवि किशन ने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने और नए वोटरों से संवाद बढ़ाने की बात कही। AI वीडियो को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा।
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गोरखपुर

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Dimple Yadav

Sep 18, 2026

Ravi Kishan News

रवि किशन ने बताया सेवा संकल्प अभियान में क्या होगा (photo- x@ani)

Ravi Kishan on AI Video:गोरखपुर में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अभियान के जरिए सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने और नए मतदाताओं से संवाद बढ़ाने की बात कही।

रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें सरकार के कामों के बारे में बताएंगे।

‘नए वोटरों तक पहुंचना जरूरी’

रवि किशन के मुताबिक, अभियान के दौरान नए वोटरों को जोड़ने और उनसे संवाद करने पर भी जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को जमीन पर लोगों के बीच ले जाना और उन्हें इसकी जानकारी देना अभियान का अहम हिस्सा है।

AI वीडियो को लेकर विपक्ष पर निशाना

रवि किशन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से AI के जरिए ऐसे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। रवि किशन ने कहा कि पार्टी जनता के बीच जाकर इन दावों का जवाब तथ्यों और अपनी ओर से बताई गई जानकारी के जरिए देगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के साथ पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर है।

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Updated on:

18 Sept 2026 05:16 pm

Published on:

18 Sept 2026 05:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / Ravi Kishan on AI Video: ‘विकास लोगों तक कैसे पहुंचाएं, नए वोटरों को कैसे जोड़ें’, रवि किशन ने बताया BJP का प्लान

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