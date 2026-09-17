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गोरखपुर

गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे BSC छात्र की चाकू मारकर हत्या, परिवार गया था लखनऊ

Gorakhpur student murder: गोरखपुर के बांसगांव में घर के बाहर सो रहे BSc छात्र शुभम मिश्रा की चाकू मारकर नृशंस हत्या। इलाज के लिए लखनऊ गया था परिवार। पुलिस जांच में जुटी।
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गोरखपुर

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Aman Pandey

Sep 17, 2026

gorakhpur student murder

Shubham Mishra Murder: गोरखपुर के जयंतीपुर गांव में गुरुवार सुबह घर के बाहर सो रहे 19 साल के BSc छात्र शुभम मिश्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र स्थित जयंतीपुर गांव में गुरुवार तड़के करीब 5 बजे एक दुस्साहसिक वारदात सामने आई। घर के बाहर बरामदे में सो रहे 19 वर्षीय BSc प्रथम वर्ष के छात्र शुभम मिश्रा की अज्ञात हमलावर ने सिर पर चाकू से वार कर नृशंस हत्या कर दी।

पिता के इलाज के लिए लखनऊ गया था परिवार

वारदात के समय शुभम घर पर अकेला था। उसके पिता स्वदेश मिश्रा पिछले चार-पांच वर्षों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और पूरा परिवार उनके इलाज व ट्रांसप्लांट के सिलसिले में लखनऊ गया हुआ था। बुधवार रात भोजन करने के बाद शुभम बाहर बरामदे में सोने चला गया था, जहां तड़के हमलावर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

सुबह ग्रामीणों ने देखा खून से लथपथ

तड़के हुए हमले के बाद शुभम गंभीर हालत में मिला। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। CO खजनी अनुज सिंह के साथ फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए।परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस अज्ञात हमलावर की तलाश और हत्या के कारणों की जांच में जुटी है।

लखनऊ में मां को मिली बेटे की मौत की खबर

शुभम की मौत की सूचना लखनऊ में मौजूद परिवार को दी गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां सुधा मिश्रा बेसुध हो गईं। परिजनों के मुताबिक, वह बार-बार शुभम के पास ले जाने की बात कह रही थीं। परिवार के लोग लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं।शुभम का शव फिलहाल घर के बाहर रखा गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस पंचनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई करेगी।

प्रभारी मंत्री बोले- यदि संजय निषाद को दर्द होगा तो दवा ढूंढ रहे होंगे, फिलहाल मुझे कोई दर्द नहीं ना ही मैं दवा ढूंढ रहा हूं

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Updated on:

17 Sept 2026 09:48 am

Published on:

17 Sept 2026 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे BSC छात्र की चाकू मारकर हत्या, परिवार गया था लखनऊ

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