गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे BSC छात्र की चाकू मारकर हत्या, परिवार गया था लखनऊ

तड़के हुए हमले के बाद शुभम गंभीर हालत में मिला। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। CO खजनी अनुज सिंह के साथ फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए।परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस अज्ञात हमलावर की तलाश और हत्या के कारणों की जांच में जुटी है।