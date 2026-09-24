Gorakhpur News: नल में पानी पहुंचाने की तैयारी के बीच हादसा, करंट की चपेट में आकर बच्चे की मौत

Gorakhpur News:गोरखपुर के पाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घर में निर्माण कार्य के दौरान नल में पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाई जा रही थी। इसी दौरान मोटर के तार के संपर्क में आने से प्रियांशु करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद वह मौके पर ही गिर पड़ा। परिजन और आसपास के ग्रामीण उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रापार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद पूरे गांव में भी मातम का माहौल है। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।