Gorakhpur News: नल में पानी पहुंचाने की तैयारी के बीच हादसा, करंट की चपेट में आकर बच्चे की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai
Gorakhpur News:गोरखपुर के पाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घर में निर्माण कार्य के दौरान नल में पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाई जा रही थी। इसी दौरान मोटर के तार के संपर्क में आने से प्रियांशु करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद वह मौके पर ही गिर पड़ा। परिजन और आसपास के ग्रामीण उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रापार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद पूरे गांव में भी मातम का माहौल है। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पप्पू गौड़ के घर में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान नल में पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाने का काम किया जा रहा था। बताया गया कि मोटर के तार के संपर्क में आने के बाद प्रियांशु को करंट लग गया। करंट लगते ही प्रियांशु मौके पर गिर पड़ा। घर के ही एक सदस्य की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे को बचाने की कोशिश की।
हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण प्रियांशु को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रापार लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों द्वारा मौत की पुष्टि किए जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। प्रियांशु की अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कुछ ही देर पहले जिस घर में निर्माण कार्य चल रहा था, वहां बच्चे की मौत के बाद मातम पसर गया।
मृतक प्रियांशु इटार के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसके बड़े भाई का नाम सनी है। परिजनों के मुताबिक, प्रियांशु पढ़ाई करता था और परिवार के साथ रहता था। 12 साल की उम्र में अचानक हुई उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं और बच्चे को खोने का दर्द परिवार के लिए बेहद मुश्किल है।
प्रियांशु के पिता पप्पू गौड़ मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। मां चंदा का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया है।
हादसे के बाद परशुराम नगर पनिका में भी शोक का माहौल है। 12 साल के बच्चे की अचानक मौत की खबर से ग्रामीण गमगीन हैं। परिवार और आसपास के लोगों के बीच इस हादसे को लेकर गहरा दुख है। एक हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
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