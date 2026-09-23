‘हर बेटी और नारी सुरक्षित छांव की अधिकारी’, सीएम योगी ने महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण

संवासनियों के अध्ययन और ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय भी बनाया गया है। राजकीय महिला शरणालय महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित संरक्षणात्मक एवं आवासीय संस्था है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा, जरूरत, संकटपूर्ण परिस्थितियों, भटकाव अथवा अन्य सामाजिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, संरक्षण और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर CM योगी पहुंचे। CM योगी ने कहा कि भारत में करीब 5 हजार वर्षों से भागवत कथा की परंपरा चली आ रही है। यह ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म की प्रेरणा देने के साथ जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाती है।