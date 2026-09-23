Azamgarh Triple Murder Case: आजमगढ़ में तिहरे हत्याकांड पर गरमाई सियासत, सपा ने योगी सरकार पर उठाए सवाल

आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में एक व्यक्ति ने घर में चल रहे महामृत्युंजय मंत्र के जाप के दौरान दो पुजारियों और अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस के बार-बार समझाने के बावजूद जब वह बाहर नहीं निकला। आरोपी ने पुलिस और अपने परिवार को गोली मारने और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच उसने अपने 7 साल के बेटे को भी गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस तुरंत कमरे में दाखिल हुई, जहां आरोपी ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चेतावनी और हवा में चलाई गई चेतावनी भरी गोलियों के बावजूद, आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी।परिणामस्वरूप, पुलिस ने आत्मरक्षा में और बच्चों की सुरक्षा के लिए फायरिंग की, जिससे आरोपी घायल हो गया।