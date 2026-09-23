आजमगढ़ एनकाउंटर: पत्नी, बच्चे और 2 पुजारियों की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में ढेर, मासूम पर भी चलाई थी गोली

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. अनिल कुमार और रात करीब 11:30 बजे वाराणसी के एडीजी नवीन अरोरा भारी बल के साथ पहुंचे। एसओजी और एटीएस कमांडोज की टीम ने पूरे घर को घेर लिया। 7 घंटे तक पुलिस लगातार आरोपी को सरेंडर करने के लिए समझाती रही। रात करीब 1 बजे जब कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आई, तो पता चला कि अरविंद ने अपने 9 साल के बेटे शौर्य को गोली मार दी है।