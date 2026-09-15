तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, आजमगढ़ में 3 की मौत, स्विफ्ट में सवार थे 9 युवक

पुलिस के मुताबिक, पंजाब नंबर की एक स्विफ्ट कार मंगलवार की सुबह 5 बजे के आसपास जगदीशपुर में पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में सत्यम मोदनवाल व निखिल गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, लकी सोनकर ने इलाज के दौरान फूलपुर में अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया है कि मृतक तीनों युवक 18 से 20 साल की उम्र के थे। वहीं, अंश सोनकर, अनमोल मोदनवाल, किशन मोदनवाल, सक्षम बरनवाल, अनुराग पांडे और शगुन उर्फ कौस्तुभ पांडे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।