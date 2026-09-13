आजमगढ़ में AQIS मॉड्यूल का खुलासा: 19 साल का नबील गिरफ्तार, बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की फिराक में था

अधिकारियों ने बताया कि नबील का आजमगढ़ में पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उसके खिलाफ जिले में पहले कोई मामला दर्ज नहीं था। गिरफ्तारी के बाद से उसके परिवार में दहशत का माहौल है। पड़ोसियों के मुताबिक नबील की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां अपनी दो बेटियों को लेकर फूलपुर स्थित अपने मायके चली गई है। घर में अब सिर्फ नबील के नेत्रहीन दादा और दादी ही बचे हैं। उसके पिता दानिश अंसारी सऊदी अरब में रहते हैं। नबील ने सरायमीर इलाके के एक मदरसे से हिफ्ज की पढ़ाई पूरी की थी। मदरसे से लौटने के बाद वह उर्दू में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था।