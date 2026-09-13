UP Politics: ‘मायावती खुद चाहती हैं कि बसपा खत्म हो जाए’, उदित राज ने BJP के दबाव की जताई आशंका

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की ओर से आकाश आनंद को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिए जाने पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।