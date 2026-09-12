पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की हालत नाजुक, लखनऊ में चला इलाज, अब शाहजहांपुर आश्रम में हैं मौजूद

उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी गहरी पैठ रही है। स्वामी चिन्मयानंद न केवल पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं बल्कि उन्होंने बदायूं और जौनपुर जिले की मछलीशहर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर बीजेपी सांसद के रूप में भी जनता का प्रतिनिधित्व किया है। इस तरह वह तीन बार लोकसभा सदस्य रहे। वह लंबे समय से शाहजहांपुर के इसी मुमुक्षु आश्रम से जुड़े हुए हैं और यहीं से अपनी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं। फिलहाल उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर पल पल की अपडेट ली जा रही है।