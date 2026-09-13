सांसद को रोके जाने की कार्रवाई को लेकर उनके समर्थकों में सवाल उठ रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो उसे रोकने के बजाय सुरक्षा के साथ आगे जाने दिया जाना चाहिए। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चंद्रशेखर आजाद को किस आधार पर रोका गया। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़े जाने के आरोपों की भी जांच की जा सकती है। यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।