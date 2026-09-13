‘सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’, अखिलेश के कमीशनखोरी आरोप पर अनिल राजभर का पलटवार

Anil Rajbhar On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कमीशनखोरी के आरोपों पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए सपा के पुराने शासन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही सपा अब दूसरों पर सवाल उठा रही है।

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