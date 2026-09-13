पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

कलराज मिश्र भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। साल 2012 में लखनऊ पूर्व से विधायक और 2014 में देवरिया से लोकसभा सांसद चुने गए। भाजपा सरकार में उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री के रूप में काम किया। 15 जुलाई 2019 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 30 जुलाई 2024 तक इस पद पर काम किया। कलराज मिश्र का जन्म गाजीपुर के मलिकपुर गांव में हुआ था। वह साल 1955 में RSS से जुड़े थे।