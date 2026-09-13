UP Politics: छह दिन से आंदोलनरत पंचायत सहायकों के समर्थन में उतरे चंद्रशेखर आजाद, सरकार से मांगा जवाब

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पंचायत सहायकों के जीवन में सरकार ने जिस तरह का अंधेरा पैदा किया है, उसे दूर करने के उद्देश्य से यह कैंडल मार्च आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक लंबे समय से गांवों में सरकार की योजनाओं और पंचायत स्तर की व्यवस्थाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत पंचायत सहायकों के साथ उनकी पार्टी और वह स्वयं मजबूती से खड़े हैं।