निष्कासित नेताओं की वापसी की खबरें पूरी तरह फेक! बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 चुनाव को लेकर दिए कड़े निर्देश

Mayawati Clarifies Fake News Expelled Leaders BSP Return: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ गया है। बीते कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी में उठा-पटक चल रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को एक ट्वीट जारी कर पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति पर काम कर रही है। पार्टी संगठन में जेन-जेड की भागीदारी को लगभग पचास प्रतिशत तक सुनिश्चित करने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है।