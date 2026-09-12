आकाश आनंद के बाद अब बसपा के पुराने चेहरे भी छोड़ने लगे साथ? पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देववृत्त त्यागी का इस्तीफा

बसपा के भीतर असंतोष की चर्चा सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है। मऊ में मुहम्मदाबाद गोहना से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धर्म सिंह गौतम भी आकाश आनंद के समर्थन में पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई और आकाश को लेकर पार्टी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। ऐसे में देववृत्त त्यागी का इस्तीफा बसपा के लिए पश्चिमी यूपी में एक अलग संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इसका असर बड़े पैमाने पर संगठन पर पड़ेगा।