यूपी में उफान पर नदियां: 26 जिलों में बाढ़, 30 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित, 60 जिलों में अलर्ट जारी

Uttar Pradesh Flood: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 30 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। पीलीभीत में शारदा नदी के तेज कटान से किनारे बने मकान और पेड़ नदी में समा गए। बाराबंकी में सरयू नदी के बढ़ते पानी के कारण मस्जिद का आधा हिस्सा नदी में लटक गया है। वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।