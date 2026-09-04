4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

बारिश ने खोली राजधानी लखनऊ की बदहाल व्यवस्था की पोल, जलभराव से बेहाल शहर; जानिए मौसम विभाग का नया अपडेट

Lucknow Rain Chaos: भारी बारिश ने लखनऊ की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कें तालाब बनीं, घरों-दुकानों में पानी घुसा और यातायात ठप रहा, जिससे राजधानीवासी घंटों परेशान हुए।
6 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 04, 2026

तेज बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़क पर जमा पानी से गुजरते वाहन। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

तेज बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़क पर जमा पानी से गुजरते वाहन। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow Rain Water Logging Update: राजधानी लखनऊ में हुई तेज और भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की कई प्रमुख सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। जगह-जगह जलभराव होने से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कहीं घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, तो कहीं सड़क पर वाहन पानी में फंसते दिखाई दिए। जलभराव के कारण शहर के कई इलाकों में घंटों तक यातायात की रफ्तार थमी रही और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पहली तेज बारिश और व्यवस्था हुई बेहाल

हर साल मानसून से पहले नगर निगम और संबंधित विभागों की ओर से नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और संभावित जलभराव वाले इलाकों में विशेष इंतजाम करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन तेज बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के कई हिस्सों में पानी निकासी की व्यवस्था नाकाम साबित हुई और देखते ही देखते सड़कें पानी से भर गईं।

VIP इलाकों से लेकर आम बस्तियों और व्यस्त बाजारों तक जलभराव का असर दिखाई दिया। कई स्थानों पर लोगों को घुटनों तक भरे पानी के बीच होकर गुजरना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई, क्योंकि कई जगह सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। पानी में वाहन बंद होने से लोगों को उन्हें धक्का लगाकर निकालते हुए भी देखा गया।

सड़कें बनीं तालाब, घंटों रेंगता रहा ट्रैफिक

भारी बारिश के बाद शहर की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। जलभराव के कारण कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जहां सामान्य दिनों में कुछ मिनटों में तय होने वाला सफर था, वहां लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के छात्र और जरूरी काम से बाहर निकले लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए।

कई स्थानों पर सड़क पर जमा पानी के कारण वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से चलना पड़ा। पानी में फंसे वाहनों और बंद पड़े दोपहिया वाहनों ने जाम की स्थिति को और गंभीर बना दिया। बारिश थमने के बाद भी कई घंटों तक सड़क पर पानी जमा रहा, जिससे यातायात सामान्य होने में काफी समय लगा।

घरों और दुकानों तक पहुंचा बारिश का पानी

बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। कई निचले इलाकों में जलभराव के कारण पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया। लोगों को अपने घरों से पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दुकानदारों को भी भारी नुकसान की आशंका सताने लगी, क्योंकि कई जगह पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है। बारिश शुरू होते ही नालियां और सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं और पानी सड़कों पर फैल जाता है। लोगों का सवाल है कि अगर हर वर्ष जलभराव की समस्या पहले से ज्ञात है, तो इसके स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जाते?

VIP इलाकों में भी नहीं बची व्यवस्था की साख

राजधानी के VIP क्षेत्रों में भी जलभराव की तस्वीरों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आमतौर पर जिन इलाकों में विशेष निगरानी और बेहतर व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, वहां भी बारिश के बाद पानी जमा दिखाई दिया। इससे साफ है कि समस्या केवल किसी एक मोहल्ले या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की जल निकासी व्यवस्था व्यापक चुनौती बनी हुई है।

स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे लखनऊ की तस्वीरें बारिश के बाद बिल्कुल अलग नजर आईं। आधुनिक सड़कों, विकास परियोजनाओं और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के दावों के बीच जलमग्न सड़कें लोगों को व्यवस्था की जमीनी हकीकत दिखाती नजर आईं।

आखिर हर साल क्यों दोहराई जाती है यही कहानी

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर वर्ष बारिश के दौरान राजधानी को जलभराव की समस्या से क्यों जूझना पड़ता है? मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की तैयारियों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद पहली ही तेज बारिश में अगर सड़कें तालाब बन जाएं, तो व्यवस्थाओं की गुणवत्ता और तैयारियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विशेषज्ञों के अनुसार, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में बदलाव, नालों पर अतिक्रमण और सीवर व्यवस्था पर बढ़ते दबाव के कारण जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर आबादी का दबाव बढ़ गया है, लेकिन उसके अनुरूप व्यवस्थाओं का विस्तार नहीं हो पाया है।

लोगों की परेशानी, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिकों को उठानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है, नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पहुंचने में देर होती है और मरीजों तथा बुजुर्गों के लिए जलभराव वाली सड़कों से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई जगह पैदल चलने वालों को भी सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पाता।

लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। केवल बारिश से पहले नालों की सफाई का अभियानचलाने से समस्या खत्म नहीं होगी। शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है।

मौसम विभाग का नया अपडेट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी रह सकता है और कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलभराव वाले इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की होगी।

लखनऊ में भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से जलभराव की समस्या बनी रहती है। तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचने और जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

स्मार्ट सिटी की तस्वीर पर बड़ा सवाल

तेज बारिश ने एक बार फिर राजधानी लखनऊ की बुनियादी व्यवस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल केवल कुछ घंटों के जलभराव का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसके बेहतर होने के दावे हर साल किए जाते हैं। जब VIP इलाकों से लेकर आम सड़कों तक पानी भर जाता है और लोग घंटों जाम तथा जलभराव में फंसे रहते हैं, तो स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब जरूरत केवल दावों और बैठकों की नहीं, बल्कि ऐसी ठोस और स्थायी व्यवस्था की है जिससे आने वाले वर्षों में राजधानी को हर तेज बारिश के बाद इसी बदहाली का सामना न करना पड़े। लोगों की उम्मीद है कि इस बार बारिश से सामने आई तस्वीरों को केवल एक मौसमी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि जिम्मेदार विभाग जलनिकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए गंभीर और प्रभावी कदम उठाएंगे।

Gold and Silver: जन्माष्टमी पर चौक बाजार में कृष्ण भक्ति का रंग, चांदी के श्रृंगार ने लूटी महफिल

ये भी पढ़ें
कृष्ण भक्ति के रंग में सजा चौक सर्राफा बाजार, लड्डू गोपाल के चांदी के मुकुट, बांसुरी और कंठी की विशेष रेंज (फोटो सोर्स : सर्राफा संगठन WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

CG Weather Update

cm yogi

UP Weather Forecast

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 10:29 am

Published on:

04 Sept 2026 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बारिश ने खोली राजधानी लखनऊ की बदहाल व्यवस्था की पोल, जलभराव से बेहाल शहर; जानिए मौसम विभाग का नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आकाश आनंद के ‘पर’ फिर कतरे मायावती ने, क्यों बार-बार बदलता रहा भतीजे पर बसपा सुप्रीमो का रुख?

up politics amid bsp election preparations suspense looms over akash anand role mayawati
लखनऊ

मुसलमानों को CM बनाए सपा: अखिलेश यादव पर राजभर का तंज- ‘20% मुस्लिमों ने 4 बार यादवों को CM बनाया, अब उनका हक दो’

Akhilesh Yadav
लखनऊ

PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारी तेज, लखनऊ में भाजयुमो ने कसी कमर

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा से जोड़ने पर रहेगा जोर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

15 सितंबर तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें, बीमारी छिपाई तो हो सकती है कार्रवाई

दो चरणों में होगी स्वास्थ्य जांच, पहली मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर करना होगा अपलोड (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास गहरे नाले में गिरी अनियंत्रित कार, मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़, स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव की कोशिश की; पुलिस ने शुरू की जांच (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.