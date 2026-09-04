बारिश ने खोली राजधानी लखनऊ की बदहाल व्यवस्था की पोल, जलभराव से बेहाल शहर; जानिए मौसम विभाग का नया अपडेट

Lucknow Rain Water Logging Update: राजधानी लखनऊ में हुई तेज और भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की कई प्रमुख सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। जगह-जगह जलभराव होने से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कहीं घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, तो कहीं सड़क पर वाहन पानी में फंसते दिखाई दिए। जलभराव के कारण शहर के कई इलाकों में घंटों तक यातायात की रफ्तार थमी रही और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।