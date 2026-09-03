मुसलमानों को CM बनाए सपा: अखिलेश यादव पर राजभर का तंज- ‘20% मुस्लिमों ने 4 बार यादवों को CM बनाया, अब उनका हक दो’

मंत्री राजभर ने कहा कि 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में भी विपक्ष ने सरकार बनाने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के भाजपा के सफाए वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद पहले अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लें, कहीं ऐसा न हो कि अगले चुनाव में उनका ही सफाया हो जाए।