3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

मुसलमानों को CM बनाए सपा: अखिलेश यादव पर राजभर का तंज- ‘20% मुस्लिमों ने 4 बार यादवों को CM बनाया, अब उनका हक दो’

OP Rajbhar Statements: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर कहा कि ये लोग जिससे चाहे गठबंधन कर लें। इन लोगों का सरकार बनाने का सपना दिवास्वप्न के बराबर ही होगा।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 03, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (फाइल फोटो- पत्रिका)

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जिसके साथ भी हाथ मिला ले, उनका उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना केवल एक दिवास्वप्न ही रहेगा। राजभर के मुताबिक, प्रदेश में ‘योगी मॉडल’ के विकास कार्य हर कोने में साफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी हो या रेल नेटवर्क का विस्तार।

विपक्ष का दावा केवल हवा-हवाई

मंत्री राजभर ने कहा कि 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में भी विपक्ष ने सरकार बनाने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के भाजपा के सफाए वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद पहले अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लें, कहीं ऐसा न हो कि अगले चुनाव में उनका ही सफाया हो जाए।

अखिलेश यादव पर घोटाले और दंगों के आरोप

अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए राजभर ने जेपीएनआईसी (JPNIC) परियोजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस काम का बजट 200 करोड़ रुपये तय हुआ था, उसे अखिलेश सरकार 800 करोड़ रुपये तक ले गई, फिर भी काम अधूरा रहा। उन्होंने सवाल किया कि बाकी पैसा कहां गया? क्या यह खुला घोटाला नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश के शासनकाल में दंगे, गैंगवार और भ्रष्टाचार चरम पर था। जब मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, तब सपा नेता सैफई में नाच देख रहे थे।

मुसलमानों को सीएम पद दे समाजवादी पार्टी

राजभर ने सपा पर मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी ने यादवों को चार बार मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए अब सपा का कर्तव्य है कि वह किसी मुस्लिम नेता को सीएम पद की जिम्मेदारी दे। उन्होंने दावा किया कि सपा और कांग्रेस के मुस्लिम नेता गुलामों की तरह काम कर रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह राहुल गांधी या अखिलेश यादव से यह मांग कर सके।

विभाग के अधिकारियों और विपक्ष पर निशाना

अपनी ही सरकार के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के सुस्त रवैये पर नाराजगी जताते हुए राजभर ने कहा कि डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी 32 में से 10-12 बारात घरों की डीपीआर तक तैयार नहीं हुई है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पूरी प्रक्रिया और सिस्टम के तहत हुई है, विपक्ष का काम केवल हर फैसले पर राजनीति करना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 09:42 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मुसलमानों को CM बनाए सपा: अखिलेश यादव पर राजभर का तंज- ‘20% मुस्लिमों ने 4 बार यादवों को CM बनाया, अब उनका हक दो’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारी तेज, लखनऊ में भाजयुमो ने कसी कमर

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा से जोड़ने पर रहेगा जोर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

15 सितंबर तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें, बीमारी छिपाई तो हो सकती है कार्रवाई

दो चरणों में होगी स्वास्थ्य जांच, पहली मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर करना होगा अपलोड (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास गहरे नाले में गिरी अनियंत्रित कार, मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़, स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव की कोशिश की; पुलिस ने शुरू की जांच (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘चोरी-डकैती पर पर्दा, शार्क सुरक्षित’: राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO की नियुक्ति पर विपक्ष ने उठाए सवाल

Jitendra Mishra
लखनऊ

UP Police Encounter Case: 1100 एनकाउंटर, 49 मौतें, यूपी के इस केस पर SC में सुनवाई की मांग, CJI सूर्यकांत बोले- ‘नो अर्जेंसी’

CJI Surya Kant
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.