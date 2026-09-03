Hajj 2027: 15 सितंबर तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें, बीमारी छिपाई तो हो सकती है कार्रवाई

Ayodhya Hajj Pilgrims: हज-2027 के लिए चयनित हज यात्रियों को अब अपनी यात्रा से पहले अनिवार्य मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयोध्या ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार चयनित यात्रियों की स्वास्थ्य जांच दो चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण में चयन के बाद और दूसरा चरण हज यात्रा की उड़ान से पूर्व पूरा किया जाएगा। पहले चरण की मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित जरूरी दस्तावेजों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 15 सितंबर 2026 तक अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।