‘चोरी-डकैती पर पर्दा, शार्क सुरक्षित’: राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO की नियुक्ति पर विपक्ष ने उठाए सवाल

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust CEO: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने पुराने आरोपों को दोहराते हुए नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि जो चोरी और डकैती हुई, उस पर पर्दा क्यों डाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शार्क को बचाया जा रहा है और आस्था के मजाक पर प्रभावशाली लोग चुप रहे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की चुप्पी में असली कहानी छिपी है।