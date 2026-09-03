यूपी एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: याचिकाकर्ता से बोले CJI- ‘इसमें कोई जल्दबाजी नहीं’

UP Encounter Deaths Petition Supreme Court: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान हुई मौतों से जुड़े एक मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से जल्द लिस्टिंग की मांग रखी गई। वकील ने बताया कि यह मामला एक साल से अधिक समय से सूचीबद्ध नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस मांग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ लंबे समय से मामला लिस्ट न होने के आधार पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं मानी जा सकती।