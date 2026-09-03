मैनपुरी के पुलिस अफसर पर अखिलेश का तंज, बोले- सत्ता और जातीय संरक्षण के दम पर मूंछों पर ताव, अब ये कुछ दिनों की बात है

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक कंडक्टर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मैनपुरी के सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह कुछ लोगों से बहस करते और मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वह वीडियो बनाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीओ पर तंज कसा है। उन्होंने सत्ता और जातीय संरक्षण का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।