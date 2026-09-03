3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

मैनपुरी के पुलिस अफसर पर अखिलेश का तंज, बोले- सत्ता और जातीय संरक्षण के दम पर मूंछों पर ताव, अब ये कुछ दिनों की बात है

Akhilesh Yadav: मैनपुरी CO अशोक कुमार सिंह का मूंछों पर ताव देते वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर पुलिस अफसर पर तंज कसा और सत्ता व जातीय संरक्षण को लेकर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Sep 03, 2026

Akhilesh Yadav

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (photo- x @samajwadiparty)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक कंडक्टर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मैनपुरी के सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह कुछ लोगों से बहस करते और मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वह वीडियो बनाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीओ पर तंज कसा है। उन्होंने सत्ता और जातीय संरक्षण का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

अखिलेश ने कविता के जरिए साधा निशाना

अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए पुलिस अधिकारी पर सीधे हमला बोला। उन्होंने सत्ता और जातीय संरक्षण का जिक्र करते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा कि ऐसे लोगों से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और बदलाव दस्तक दे रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-

सिर पर ‘सत्ता-सजातीय’ हाथ है
इसीलिए इनकी मूंछों पर ताव है
ऐस लोगों से क्या होना इंसाफ़ है
पर अब ये कुछ दिनों की बात है
क्योंकि दस्तक दे रहा बदलाव है… हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे!

हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस में हुआ विवाद

पूरा मामला एलाऊ थाना क्षेत्र के संतोष नगर गांव का है। यहां शराब के ठेके के सामने हमलावरों ने एक ट्रक को रोककर फायरिंग कर दी थी। गोलीबारी में ट्रक कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था।

परिजनों से बातचीत के दौरान सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान वहां कुछ लोगों से उनकी बहस हो गई। कुछ लोग घटना का वीडियो बनाने लगे। बताया गया कि पहले सीओ ने वीडियो बनाने से मना किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो उन्होंने नाराजगी जताई।

'वीडियो अखिलेश यादव को भेज देना'

वायरल वीडियो में हंगामे के बीच एक युवक लगातार अखिलेश यादव से शिकायत करने की बात कहता सुनाई देता है। इसी दौरान सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने वीडियो बना रहे लोगों से कहा कि वीडियो बनाओ और अखिलेश यादव को भेज दो। इसी दौरान वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भी नजर आए।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा और अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।

जून में मैनपुरी आए थे अशोक सिंह

मैनपुरी के सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जून 2026 में उनका तबादला औरैया से मैनपुरी हुआ था। हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस में हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब उनके बयान और व्यवहार को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर कहा कि वह निलंबन की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह कुछ दिनों की बात है। ऐसे में वायरल वीडियो के बहाने मैनपुरी की यह घटना पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ सियासी बहस का मुद्दा भी बन गई है।

बरेली में 140 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, जानिए किन इलाकों में होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें
Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 11:51 am

Published on:

03 Sept 2026 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मैनपुरी के पुलिस अफसर पर अखिलेश का तंज, बोले- सत्ता और जातीय संरक्षण के दम पर मूंछों पर ताव, अब ये कुछ दिनों की बात है

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आसमान में Air India की फ्लाइट के कॉकपिट से उठा धुआं, 155 यात्रियों की सांसे अटकी! लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

air india express flight ix 1253 smoke alert lucknow landing
लखनऊ

कौशल किशोर के ‘आत्मसम्मान’ दांव से मलिहाबाद की सियासत गरम, भाजपा के भीतर बढ़ी,जानें नया अपडेट

‘आत्मसम्मान’ दांव से मलिहाबाद की सियासत गरम, भाजपा के भीतर बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

सर्राफा बाजार अपडेट: 10 ग्राम सोने के दामों में उछाल, 999 शुद्धता वाली चांदी 2,39,000 रुपये प्रति किलो

सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी बाजार में खरीदारी से पहले ग्राहक रेट की जानकारी लेते नजर आए।   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

Nepal Flood: ‘लगा अब जिंदा नहीं बचेंगे’, नेपाल की बाढ़ में पहाड़ पर चढ़कर बचाई जान, 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

Nepal Disaster
लखनऊ

UP में मौसम की मार: 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, 50 जिले सतर्क, बाढ़ और बीमारियों का खतरा

मौसम की मार, सब बीमार: यूपी में बदला मौसम बना आफत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.