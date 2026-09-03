कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली, फैक्ट्री मालिक का बेटा है गिरफ्तार आरोपी

कौशांबी पुलिस ने बताया है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी और फैक्ट्री के मालिक नौशाद को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, उसके बेटे आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आरोपी आदिल बाइक से शहर छोड़ने की फिराक में है। इसके बाद गुरुवार की सुबह कमालपुर बरेठी नहर के पास नाकाबंदी की गई और बाइक से आदिल आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और बाइक से गिर पड़ा। इसी दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आदिल के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।