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Kaushambi Firecracker Factory Blast: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गोदाम पर चला बुलडोजर! कौशांबी हादसे पर CM योगी का बड़ा फैसला

Firecracker Factory Blast: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कौशांबी में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में हर मृतक के लिए 2 लाख रुपये और हर घायल के लिए 50,000 रुपये की मदद का ऐलान किया है। FIR दर्ज कर ली गई है और अधिकारियों को सही इलाज पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कौशाम्बी

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Shaitan Prajapat

Aug 31, 2026

Kaushambi Firecracker Factory Blast

कौशांबी की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो एएनआई)

Kaushambi Firecracker Factory Blast: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। पिपरी थाना क्षेत्र के चिल्लाशाहबाजी या मनौरी गांव में स्थित इस फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आठ बच्चे शामिल हैं। एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।

सीएम योगी का मुआवजा ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की। सीएम ने अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए।

बुलडोजर से मलबा हटाने का काम

हादसे के बाद मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करीब 10 बुलडोजर तैनात किए गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के जवान मौके पर लगे हैं। गोदाम और क्षतिग्रस्त संरचनाओं पर बुलडोजर चलाकर मलबा साफ किया जा रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के कारण बचाव कार्य जारी है।

एफआईआर और आरोपी

पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में आदिल, शकील, शबाना, नौशाद, कहकसा बानो और साइना शामिल हैं। ये सभी एक परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं। चार टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हैं। फैक्ट्री अवैध होने की आशंका जताई जा रही है।

डिप्टी सीएम का अस्पताल दौरा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने बेहतर इलाज का आश्वासन दिया और हादसे को बेहद दुखद बताया। घायलों का इलाज चल रहा है।

जांच और आगे की कार्रवाई

प्रशासन बच्चों की मौत के कारणों की जांच कर रहा है। क्या फैक्ट्री में बाल मजदूरी हो रही थी या वे परिवार के साथ थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। यह हादसा अवैध पटाखा इकाइयों पर सख्ती की जरूरत को रेखांकित करता है।

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Updated on:

31 Aug 2026 09:58 pm

Published on:

31 Aug 2026 09:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / Kaushambi Firecracker Factory Blast: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गोदाम पर चला बुलडोजर! कौशांबी हादसे पर CM योगी का बड़ा फैसला

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