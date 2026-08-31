Kaushambi Firecracker Factory Blast: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गोदाम पर चला बुलडोजर! कौशांबी हादसे पर CM योगी का बड़ा फैसला

कौशांबी की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो एएनआई)
Kaushambi Firecracker Factory Blast: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। पिपरी थाना क्षेत्र के चिल्लाशाहबाजी या मनौरी गांव में स्थित इस फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आठ बच्चे शामिल हैं। एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की। सीएम ने अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए।
हादसे के बाद मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करीब 10 बुलडोजर तैनात किए गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के जवान मौके पर लगे हैं। गोदाम और क्षतिग्रस्त संरचनाओं पर बुलडोजर चलाकर मलबा साफ किया जा रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के कारण बचाव कार्य जारी है।
पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में आदिल, शकील, शबाना, नौशाद, कहकसा बानो और साइना शामिल हैं। ये सभी एक परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं। चार टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हैं। फैक्ट्री अवैध होने की आशंका जताई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने बेहतर इलाज का आश्वासन दिया और हादसे को बेहद दुखद बताया। घायलों का इलाज चल रहा है।
प्रशासन बच्चों की मौत के कारणों की जांच कर रहा है। क्या फैक्ट्री में बाल मजदूरी हो रही थी या वे परिवार के साथ थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। यह हादसा अवैध पटाखा इकाइयों पर सख्ती की जरूरत को रेखांकित करता है।
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