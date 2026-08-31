Kaushambi Firecracker Factory Blast: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गोदाम पर चला बुलडोजर! कौशांबी हादसे पर CM योगी का बड़ा फैसला

Kaushambi Firecracker Factory Blast: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। पिपरी थाना क्षेत्र के चिल्लाशाहबाजी या मनौरी गांव में स्थित इस फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आठ बच्चे शामिल हैं। एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।