जिंदा जलकर कंकाल बन गया टैंकर चालक, 16 बाइक और 2 कारें भी जलीं, कौशांबी हादसे का मंजर देख कर कांप जाएगी रूह

टैंकर में लगी आग टोल प्लाजा के यार्ड तक फैल गई। आग की चपेट में आने से यार्ड में खड़ी 16 बाइकें और 2 कारें जल गईं। इसके अलावा हादसे में टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे 5 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि कुल 7 लोग घायल हुए। घायलों की पहचान आलोक सिंह (25), कृष्णपाल मौर्य (26), हीरामणि सिंह (27), अतुल मिश्रा (25) और अनिल कुमार (35) के रूप में हुई है। पांच घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर प्रयागराज स्थित SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया है।