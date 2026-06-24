कौशांबी में दो सिर और चार हाथ वाले बच्चे का जन्म, देखने उमड़ी भीड़, कुछ ही घंटों में हुई मौत

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले से एक ऐसा अनोखा करिश्मा सामने आया है, जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। यहां एक अस्पताल में दो सिर, चार हाथ और एक धड़ वाले बहुत ही दुर्लभ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लग गई। लेकिनजन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गई।