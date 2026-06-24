24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कौशाम्बी

कौशांबी में दो सिर और चार हाथ वाले बच्चे का जन्म, देखने उमड़ी भीड़, कुछ ही घंटों में हुई मौत

Kaushambi Conjoined Twins News: कौशांबी में एक महिला ने दो सिर और चार हाथ वाले दुर्लभ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। जानें पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

कौशाम्बी

image

Pratiksha Gupta

Jun 24, 2026

Kaushambi Child Birth News, Medical Miracle Kaushambi

कौशांबी में दो सिर और चार हाथ वाले बच्चे का जन्म | फोटो सोर्स- patrika.com

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले से एक ऐसा अनोखा करिश्मा सामने आया है, जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। यहां एक अस्पताल में दो सिर, चार हाथ और एक धड़ वाले बहुत ही दुर्लभ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। इस अनोखे बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लग गई। लेकिनजन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गई।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी

यह पूरा मामला करारी कस्बे का है। तियरा जमालपुर गांव की रहने वाली यशोदा देवी को अचानक से डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ। घरवाले उन्हें तुरंत पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने तुरंत महिला को भर्ती किया और उसकी डिलीवरी कराई गई। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसकी बनावट देखकर खुद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दंग रह गए।

एक धड़, दो सिर और चार हाथ

पैदा हुए जुड़वा बच्चों का शरीर आपस में इस कदर जुड़ा था कि उनके दो सिर और चार हाथ साफ नजर आ रहे थे, लेकिन नीचे का बाकी हिस्सा एक ही था। मेडिकल की भाषा में ऐसे बच्चों को 'कंजॉइंट ट्विंस' (जुड़े हुए जुड़वा बच्चे) कहा जाता है। अस्पताल में बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।

मासूमों को बचाने की कोशिश रही नाकाम

शारीरिक बनावट अलग होने के कारण जन्म के बाद से ही बच्चों की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन सुबह करीब 7 बजे एक बच्चे की धड़कनें रुक गई। इसके बाद डॉक्टरों ने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए उसे तुरंत प्रयागराज के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया।

घर पहुंचते ही टूट गई सांसें, परिवार में मातम

डॉक्टरों के रेफर करने के बाद परिजन बच्चे को प्रयागराज ले जाने के बजाय सीधे अपने घर लौट गए। लेकिन घर पहुंचते ही सुबह करीब 11 बजे दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। एक साथ दोनों बच्चों की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

क्यों होता है ऐसा?

मेडिकल साइंस में ऐसे मामलों को 'कंजॉइंट ट्विंस' कहा जाता है। जब मां के गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता, तो बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों के आंतरिक अंग (जैसे दिल या लिवर) आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल होता है।

लखनऊ हादसा: जहरीले धुएं ने ली अधिकतर छात्रों की जान, रोते-बिलखते परिवारों की एक ही मांग, दोषियों के घर पर चले बुलडोजर

ये भी पढ़ें
Lucknow Fire Health Update, Lucknow Building Fire News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 05:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / कौशांबी में दो सिर और चार हाथ वाले बच्चे का जन्म, देखने उमड़ी भीड़, कुछ ही घंटों में हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kaushambi News: पति का शव देखते ही बेसुध हुई पत्नी; गोदभराई के 7 दिनों के बाद उजड़ा सुहाग, सड़क हादसे में हुई थी मौत

death of man in road accident has left village in state of shock kaushambi news
कौशाम्बी

कौशांबी में तूफान ने छीन ली तीन जिंदगियां, दीवार गिरने से मलबे में दबकर मां और दो बच्चों की मौत, बेटी घायल

Death in kaushambi
कौशाम्बी

कौशांबी के सरकारी कॉलेज में धर्मांतरण की साजिश का आरोप, दो शिक्षिकाओं पर मुकदमा दर्ज

सरकारी कॉलेज की शिक्षिकाओं पर मुकदमा, फोटो सोर्स- पत्रिका
कौशाम्बी

आपदा में अवसर! कौशांबी में ट्रक पलटने के बाद घायलों को छोड़ लोग लूटने लगे बकरियां, वीडियो वायरल

Kaushambi truck Accident goat loot
कौशाम्बी

Kaushambi News: 15 जून को तिलक, 19 को शादी, उससे पहले प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे से बात करते हुए दे दी जान

इनसेट में मृतक युवक- युवती की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI
कौशाम्बी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.