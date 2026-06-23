लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में ‘खान सर’ की कोचिंग सील, मानकों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज के निर्देश पर जोन संख्या-1 के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को यह कार्रवाई की। सीलिंग से पहले कोचिंग संस्थान में मौजूद छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार्यालय बंद कराकर परिसर को खाली कराया गया, जिसके बाद बिल्डिंग के संबंधित हिस्से को सील कर दिया गया है।