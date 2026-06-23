लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 3 साल पहले यूपी गई थी अनामिका, जान गंवाने से पहले कोलकाता में मां से क्या हुई थी बात?

कोलकाता में मृतका की मां ने बताया कि अनामिका से वो आखिरी बातचीत अभी भी उनके कानों में गूंज रही है। उन्होंने यह बताया कि बेटी अनामिका ने हंसते-हंसते कहा था- मां, आज काम ज्यादा है, शाम को बात करेंगे। लेकिन शाम होते-होते सब कुछ खत्म हो गया।