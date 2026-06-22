22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: ‘ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं’, डॉक्टर ने दिया एक और अपडेट

Lucknow coaching centre fire: लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। KGMU के डॉक्टर ने ताजा जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mukul Kumar

Jun 22, 2026

Lucknow Incident

लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना। (फोटो- IANS)

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रेम राज सिंह ने बताया कि सोमवार को अस्पताल में 15 लोगों के शव लाए गए। सभी को अस्पताल लाते समय मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।

डॉ। प्रेम राज सिंह ने बताया कि इस घटना में कुल 7-8 लोग अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं। एक युवक की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।

एक युवती के पैर में चोट आई

डॉक्टर ने बताया कि एक युवती के पैर में चोट आई है, उसकी जांच चल रही है। सभी घायल करीब 25 से 27 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं।

मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। उन्होंने बताया कि शवों को देखकर यही लग रहा है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उनकी दम घुटने की वजह से जान चली गई।

जान गंवाने वाले ज्यादातर युवा

घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए ज्यादातर युवा हैं। उनकी उम्र 25-27 साल के बीच है। इस घटना के बाद परिवार अब सदमे में हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों की रोने-चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। रीढ़ की हड्डी में चोट वाले युवक को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है लेकिन निगरानी जरूरी है। पैर में चोट वाली युवती को एक्स-रे करवाया जा रहा है।

घटना की जांच शुरू

पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ? दम घुटने से इतनी बड़ी संख्या में मौतें होने की असल वजह क्या रही, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

केजीएमयू के अधिकारियों ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमॉर्टम आज ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

स्थानीय स्तर पर दुख की लहर

खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने युवा एक साथ इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग इसे किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 15 लाशें लाई गई थीं अस्पताल, डॉक्टर ने बयान की आंखों देखी

ये भी पढ़ें
Lucknow Fire Incident

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 09:06 pm

Hindi News / National News / लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: ‘ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं’, डॉक्टर ने दिया एक और अपडेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Uddhav Thackeray को लग सकता है एक और झटका, 6 सांसदों के जाने के बाद अब 3 MLA और 1 MLC भी मीटिंग से गायब

Uddhav Thackeray, Shiv Sena UBT, Uddhav Thackeray News, Shiv Sena Crisis, Eknath Shinde, Shiv Sena MPs, Maharashtra Politics, Shiv Sena UBT Meeting,
राष्ट्रीय

भारत में बढ़ रही सूखे की चिंता, टूट गया 126 साल के सूखे का रिकॉर्ड, पूर्वोत्तर में भारी बारिश

Climate Change Update
राष्ट्रीय

‘दूसरे उम्मीदवार को वोट देना अपराध नहीं’, BJD की याचिका पर भड़के सस्पेंड विधायक अरविंद महापात्रा

BJD MLA Arvind Mahapatra Suspension
राष्ट्रीय

Cred छोड़ WhatsApp संभालेंगे कुणाल शाह, Meta ने किया 900 मिलियन डॉलर का बड़ा निवेश

Kunal Shah WhatsApp CEO
राष्ट्रीय

‘आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी’, मोमबत्तियां जब्त होने पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके

Cockroach Party Protest Latest Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.