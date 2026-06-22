लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: ‘ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं’, डॉक्टर ने दिया एक और अपडेट

लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना। (फोटो- IANS)
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रेम राज सिंह ने बताया कि सोमवार को अस्पताल में 15 लोगों के शव लाए गए। सभी को अस्पताल लाते समय मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।
डॉ। प्रेम राज सिंह ने बताया कि इस घटना में कुल 7-8 लोग अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं। एक युवक की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
डॉक्टर ने बताया कि एक युवती के पैर में चोट आई है, उसकी जांच चल रही है। सभी घायल करीब 25 से 27 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं।
मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। उन्होंने बताया कि शवों को देखकर यही लग रहा है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उनकी दम घुटने की वजह से जान चली गई।
घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए ज्यादातर युवा हैं। उनकी उम्र 25-27 साल के बीच है। इस घटना के बाद परिवार अब सदमे में हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों की रोने-चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।
डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। रीढ़ की हड्डी में चोट वाले युवक को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है लेकिन निगरानी जरूरी है। पैर में चोट वाली युवती को एक्स-रे करवाया जा रहा है।
पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ? दम घुटने से इतनी बड़ी संख्या में मौतें होने की असल वजह क्या रही, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
केजीएमयू के अधिकारियों ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमॉर्टम आज ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने युवा एक साथ इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग इसे किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं।
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