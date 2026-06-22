लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: ‘ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुईं’, डॉक्टर ने दिया एक और अपडेट

घटना में जान गंवाने वाले और घायल हुए ज्यादातर युवा हैं। उनकी उम्र 25-27 साल के बीच है। इस घटना के बाद परिवार अब सदमे में हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों की रोने-चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।