अबान के जनाजे में शामिल होंगे भाई, अतीक के बेटे उमर और अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल

गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर कानपुर से झांसी जाते समय झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ था। तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। कार सवार लोग अतीक के दूसरे बेटे अली से ही जेल में मुलाकात करने जा रहे थे। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अबान का शव झांसी से प्रयागराज के हटवा गांव पहुंचा। अतीक का पुश्तैनी घर टूटने के बाद से अबान यहीं रह रहा था।