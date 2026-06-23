‘चक्कर आ गया, हाथ-पांव कांपने लगे’, बेटी का शव देखकर रो पड़ीं अनामिका की मां, आखिरी कॉल पर हुई बातचीत को याद करके भर आईं आंखें

अनामिका की मां ने कहा कि अनामिका घर से दूर रहकर भी पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। परिवार के सभी सदस्य अनामिका को चाहते थे। मां सुलेखा ने अनामिका का शव देखा तो उन्हें चक्कर आ गया और हाथ-पांव कांपने लगे। सुलेखा को बेटी का शव देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बुरा सपना देख रही हों। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने अनामिका का चेहरा देखकर पहचान की, उसका बाकी का शरीर जला हुआ था।