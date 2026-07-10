Murder in Love Affair: ‘मां बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे’, कौशांबी में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या

मृतक शिव प्रकाश के बड़े भाई गुरु प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। शिव प्रकाश के भाई और मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरु प्रसाद ने कहा- मेरे भाई ने रात में मां को फोन करके अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। उसकी हत्या की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुरु प्रसाद की मां पुनीती देवी ने आरोप लगाया कि राकेश राजपूत, उसके बेटे सचिन और दुर्गेश तथा राकेश की पत्नी गेदियां ने मिलकर उनके बेटे की पीट-पीटकर हत्या की है।