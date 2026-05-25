कौशांबी के सरकारी कॉलेज में धर्मांतरण की साजिश का आरोप, दो शिक्षिकाओं पर मुकदमा दर्ज

Religious conversion and love jihad in Kaushambi government college: कौशांबी के सरकारी कॉलेज में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कॉलेज में पढ़ने वाली नाबालिक छात्रा ने थाने में तहरीर देकर करवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस को दिए तहरीर में नाबालिग छात्रा ने बताया है कि कॉलेज की दो शिक्षिकाएं नाबालिग छात्राओं का ब्रेन वास करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कह रही है। लव जिहाद में फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। थाना में तहरीर देकर नाबालिक छात्रा ने महिला शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है। ‌