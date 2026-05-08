छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, घर ले जाकर ₹70 हजार में बेच दिया, कई बार रेप किया, फिर…रोंगटे खड़े कर देगी पीड़िता की दास्तां

कौशांबी पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र में 25 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि बेटी नाराज होकर घर से कहीं चली गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम गठित की गई। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 22 अप्रैल 2026 को किशोरी को कानपुर से बरामद कर लिया गया। मेडिकल जांच और पूछताछ में किशोरी ने कई खुलासे किए हैं।