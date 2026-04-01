हाईवे पर झाड़ियों में मिला संदूक, अंदर रस्सी से बंधी थी महिला की लाश, सीन देख पुलिस के उड़े होश

कौशाम्बी : उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बुधवार रात एक खौफनाक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। इस घटना ने क्राइम सीरियल के एपिसोड की याद दिला दी। क्योंकि वाक्या ही कुछ ऐसा था। कानपुर-प्रयागराज हाईवे के कोखराज थाना क्षेत्र के कल्यानपुर इलाके में झाड़ियों के पास एक लोहे का बड़ा संदूक फेंका हुआ मिला। जब पुलिस ने संदूक खोला तो अंदर रस्सी से बंधी हुई एक युवती की लाश मिली। संदूक के अंदर लाश देखते ही पुलिसवालों के होश उड़ गए। चश्मदीदों ने देखा कि एक तेज रफ्तार कार सवार दो युवक संदूक को कार की डिग्गी से निकालकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।