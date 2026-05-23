Kaushambi News: 15 जून को तिलक, 19 को शादी, उससे पहले प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे से बात करते हुए दे दी जान

जानकारी के मुताबिक, युवती के परिवार ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। 15 जून को तिलक और 19 जून को विवाह होना था। गांव के लोगों का कहना है कि इसी बात से दोनों काफी परेशान थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक तनाव में उन्होंने यह कदम उठाया। कुलदीप के बड़े भाई ने बताया कि वह रोज सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था। लेकिन शनिवार को काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। जब परिवार के लोग उसे देखने पहुंचे तो वह फंदे से लटका मिला। इसी दौरान पड़ोस से रोने की आवाजें आने लगीं। वहां जाकर पता चला कि कोमल ने भी आत्महत्या कर ली है।