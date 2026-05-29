कौशांबी में तूफान ने छीन ली तीन जिंदगियां, दीवार गिरने से मलबे में दबकर मां और दो बच्चों की मौत, बेटी घायल

दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना मंगल सरोज को दी, जिसके बाद वह भी मौके पर पहुंचा और पत्नी और बच्चों की लाश देखकर फफक पड़ा। वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के कई घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और ना ही एंबुलेंस पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान एक चार पहिया वाहन की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते एंबुलेंस आ जाती तो और भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं, पुलिस ने बताया है कि सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।