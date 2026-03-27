हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी पिकअप, 8 की मौत, मुंडन संस्कार से लौट रहा था परिवार

कौशांबी: प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां हुए एक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है, जिनमें पांच महिलाएं और तीन बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन से अधिक लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। यहां हाईवे के किनारे खड़ी एक ट्रेलर में पिकअप ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सभी लोग फतेहपुर के रहने वाले थे और प्रयागराज में बच्चे का मुंडन संस्कार कर वापस लौट रहे थे।