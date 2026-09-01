Kaushambi Blast News: 11 मौतों के बाद बड़ा एक्शन! कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी नौशाद एनकाउंटर में गिरफ्तार

मनौरी एयरफोर्स स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर महमूदपुर मनौरी में चल रही इस पटाखा फैक्ट्री में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ था। विस्फोट इतना भीषण था कि फैक्ट्री के साथ आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान हुआ। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में आठ बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। हादसे में एक रेलवे कर्मचारी का पूरा परिवार खत्म हो गया, जबकि परिवार की सिर्फ एक बेटी के बचने की जानकारी सामने आई है। पांच घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद से ही फैक्ट्री मालिक नौशाद पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। अब एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी होने से जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।