आसमान में Air India की फ्लाइट के कॉकपिट से उठा धुआं, 155 यात्रियों की सांसे अटकी! लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

बता दें कि 1 सितंबर को गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली IndiGo की एक फ्लाइट में सुबह तकनीकी खराबी की सूचना सामने आई थी। फ्लाइट के एक इंजन में खराबी की जानकारी मिलने के बाद विमान को दिल्ली ले जाने के बजाय वापस गोवा की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद विमान की गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों के बीच भी चिंता का माहौल बना रहा।