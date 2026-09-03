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UP में मौसम की मार: 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, 50 जिले सतर्क, बाढ़ और बीमारियों का खतरा

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। जलभराव, बढ़ती नदियां और वायरल संक्रमण ने चिंता बढ़ाई, जबकि प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 03, 2026

मौसम की मार, सब बीमार: यूपी में बदला मौसम बना आफत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

मौसम की मार, सब बीमार: यूपी में बदला मौसम बना आफत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहीं तेज बारिश से सड़कों और घरों में पानी भर गया है, तो कहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 6 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के 50 जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

बारिश के इस बदले मिजाज का असर केवल यातायात और जनजीवन पर ही नहीं, बल्कि लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में जलभराव की समस्या के बीच अस्पतालों में वायरल बुखार और संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश और जगह-जगह जमा गंदे पानी ने बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ा दी है।

50 जिलों में प्रशासन अलर्ट, राहत व्यवस्था पर नजर

प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से 50 जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को जलभराव वाले क्षेत्रों, नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है।

भारी बारिश के दौरान सड़क संपर्क बाधित होने, बिजली व्यवस्था प्रभावित होने और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याओं की संभावना बनी रहती है। ऐसे में राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का फोकस विशेष रूप से उन इलाकों पर है, जहां पहले भी बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।

सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली समेत 10 जिलों में बाढ़ का खतरा

बारिश के बढ़ते असर के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में आकस्मिक बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली समेत 10 जिलों में प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ी और नदी तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है।

नदियों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। प्रशासन ऐसे क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे नदी और जलभराव वाले इलाकों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं तथा प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें।

लखनऊ में बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी

राजधानी लखनऊ में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के कई इलाकों में जल निकासी की समस्या के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कुछ स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई जगहों पर गलियां और सड़कें पानी में डूबी नजर आईं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को खासतौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी कई स्थानों पर पानी लंबे समय तक जमा रहने से स्थिति और खराब हो गई।

शहर में जलभराव केवल यातायात की समस्या नहीं बन रहा, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। गंदा और रुका हुआ पानी मच्छरों और संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। यही कारण है कि बारिश के साथ-साथ अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है।

अस्पतालों में बढ़े वायरल बुखार और संक्रमण के मरीज

मौसम में लगातार बदलाव और बारिश के कारण लोगों की सेहत पर असर दिखाई देने लगा है। लखनऊ के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और विभिन्न प्रकार के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने की बात सामने आ रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के इस उतार-चढ़ाव से अधिक परेशानी हो रही है।

लखनऊ मौसम विभाग विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के मौसम में साफ-सफाई और खान-पान को लेकर विशेष सावधानी जरूरी होती है। जलभराव वाले इलाकों में गंदे पानी के संपर्क से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों को उबला या स्वच्छ पानी पीने, घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत है।

सीतापुर में सरायन नदी उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी

सीतापुर जिले में बारिश का सबसे गंभीर असर सरायन नदी के बढ़ते जलस्तर के रूप में देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण सरायन नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे और निचले इलाकों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

जलभराव से प्रभावित परिवारों को अपने घरों और सामान की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कुछ परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं, जबकि प्रशासनिक टीमें प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत-बचाव कार्य और जल निकासी के प्रयास भी जारी हैं।

नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जो नदी के किनारे बसे हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दें।

वज्रपात का भी खतरा, लोगों से सावधानी की अपील

भारी बारिश के साथ कई इलाकों में वज्रपात की संभावना को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े रहने से बचने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश और आंधी के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

बारिश से राहत भी, लेकिन मुश्किलें ज्यादा

प्रदेश में जहां बारिश ने उमस और गर्मी से कुछ राहत दी है, वहीं लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। किसानों के लिए बारिश कई जगह फसलों के लिहाज से उपयोगी हो सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी खेतों और खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते नदी-नालों के जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में मौसम का रुख कैसा रहता है, इस पर प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौसम की मार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है-कहीं घरों में घुसता पानी, कहीं बढ़ती नदियां, कहीं जलभराव और कहीं अस्पतालों में बढ़ते मरीज। ऐसे में अगले कुछ दिन प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें, मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों को प्राथमिकता दें।

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Updated on:

03 Sept 2026 08:40 am

Published on:

03 Sept 2026 08:40 am

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