UP में मौसम की मार: 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, 50 जिले सतर्क, बाढ़ और बीमारियों का खतरा

UP Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहीं तेज बारिश से सड़कों और घरों में पानी भर गया है, तो कहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 6 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के 50 जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।