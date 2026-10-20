68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद: विजयदशमी पर अभ्यर्थियों ने फूंका ‘आरक्षण चोर’ का पुतला, भूख हड़ताल घोषित

आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तूफान सिंह ने घोषणा की कि मांगों पर उचित निर्णय होने तक अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं होती, तो 26 अक्टूबर 2026 से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस घोषणा के बाद आंदोलन के अगले चरण को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी तेज करने की बात कही। अभ्यर्थियों के अनुसार, भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय उनकी लंबी लड़ाई का अगला कदम होगा। वे चाहते हैं कि संबंधित पक्ष उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाएं और आरक्षण से जुड़े विवाद का समाधान निकालें। उनका कहना है कि वे लगातार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और आगे भी न्याय की मांग जारी रखेंगे।