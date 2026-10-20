शिवा शर्मा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लखनऊ पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार

Shiva Sharma Murder Case Shraddha Dubey Arrested: हाईप्रोफाइल शिवा शर्मा हत्याकांड में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और लखनऊ पुलिस ने मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम ने UP STF के साथ मिलकर की। नागपुर क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी दीपक अग्रवाल ने दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की। इस अभियान में लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों के बीच समन्वय शामिल था।